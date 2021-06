Det var lørdag at minibussen full av hestejenter forlot Tallapoosa County Girls Ranch i den amerikanske delstaten Alabama. Jentene, som var i alderen 4 til 17 år, hadde vært på leir i stallen.

Da minibussen ankom motorveien I-65 inntraff tragedien. Stormen Claudette hadde akkurat nådd området og regnet fosset ned over flerfeltsveien. I bilen rett foran bussen satt CNN-produsent Lacey Willis sammen med ektemannen sin og deres seks måneder gamle datter.

– Jeg skjønte at vi måtte komme oss vekk

Willis satt i baksetet med datteren da et høyt smell og et voldsomt trykk bakfra kastet hele bilen forover. Da småbarnsmoren kom til seg selv igjen lå bilen på gresset i midtrabatten. Området rundt dem var innhyllet i sort røyk, og hun skjønte kjapt at de måtte komme seg vekk.

– Jeg sto der midt på motorveien med datteren i armene mine og begynte bare å gå. Jeg skjønte at vi måtte komme oss så langt unna som mulig, sier Willis til CNN, avisen som hun selv jobber for.

På veien bort fra ulykkesområdet hjalp Willis’ ektemann en familie på fire ut av bilen sin, før de la på sprang blant vrakrestene og skadde personer. Langs veien møtte de på en mann som gikk og ropte langs autovernet og håp om at det befant seg en lege på stedet.

(Saken fortsetter under bildet)

18 kjøretøy var involvert i kjedekollisjonen. Foto: Ricky Scott / Reuters/NTB

Sjåførens døtre blant ofrene

Samtidig klatret en voksen kvinne ut av en minibuss som hadde veltet på siden og tatt fyr. Sjåføren snakket febrilsk om de åtte jentene som befant seg i bussen, men innen redningsmannskaper nådde frem hadde alle jentene mistet livet. Sjåføren drifter rideleiren minibussen nettopp hadde forlatt, og blant barna i bussen satt sjåførens to døtre.

– Vi er glade for at hennes liv sto til å redde, men vi er samtidig i dyp sorg over tapet av åtte barn. Åtte unge mennesker som aldri får bli voksne og utgjøre den forskjellen de kanskje kunne ha gjort i verden, sier leirens direktør Michael Smith til CNN.

I tillegg til de åtte jentene i bussen, mistet en 29 år gammel far og hans ni måneder gamle datter livet i kjedekollisjonen.

Willis og familien ble sittende på gresset langs motorveien i fem timer mens redningsmannskaper forsøkte å berge flere liv fra kjedekollisjonen.

Lokalsamfunn i sorg

Ulykken har rammet lokalsamfunnet i Alabama hardt, hvor fire av jentene gikk på samme skole. Gymsalen ved Reeltown High School mobiliserte kjapt og omgjorde gymsalen til et samlingssted for elever, foreldre og lærere.

– Fire av våre barn er borte, og vi ønsker å vise klassekameratene deres og foreldrene at de ikke skal måtte tåle disse smertene alene, sier rektor Clifton Maddox til ABC News.

Etterforskere begynte arbeidet med å kartlegge hva som forårsaket ulykken lørdag, og midlertidige funn tyder på at vann i veibanen trolig var en utløsende faktor.

Se video: Dødelig kjedekollisjon ville ingen ende ta: