EU i ferd med å innføre nye sanksjoner mot Hviterussland

Hele 78 personer vil trolig rammes av straffetiltak som reiseforbud innad i EU og sperring av verdier, har DPA fått opplyst av EU-kilder. Minst sju statlige institusjoner og selskaper vil også bli rammet, ifølge de samme kildene.

De 27 statsrådene skal også diskutere en større og strengere pakke med økonomiske sanksjoner, som skal målrettes mot økonomisk viktige sektorer for landet. En anonym diplomat opplyste til DPA at de forventer at ministrene kommer fram til en «klar politisk enighet» om hva sanksjonene bør ramme.

Sanksjoner mot handelen av olje og gjødsel er blant områdene som har blitt vurdert. Disse sanksjonene vil imidlertid ikke være klare til å innføres mandag, får DPA opplyst.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som har oppholdt seg i eksil i Litauen siden presidentvalget i fjor høst, har oppfordret EU til å innføre strenge tiltak. Hun skal også snakke med utenriksministrene mandag.