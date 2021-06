– Når sa jeg at jeg var sikker? sa Biden som svar på spørsmålet som kom da han var på vei ut fra pressekonferansen etter toppmøtet i Genève onsdag.

– Det jeg sa, var at det som vil endre oppførselen hans, er om resten av verden reagerer og det reduserer deres plass i verdenssamfunnet. Jeg er ikke sikker, jeg bare legger fram fakta, sa han.

Konfrontert med at Putin på sin pressekonferanse etter møtet nektet for involvering i cyberangrep og at han nektet å si Navalnyjs navn, sa Biden følgende:

– Om du ikke forstår det, er du i feil bransje.

Biden beklaget senere utfallet, som var rettet mot CNNs Kaitlan Collins.

– Jeg skylder den siste som spurte en unnskyldning, jeg burde ikke svart så kjekt, sa presidenten, skriver CNN.