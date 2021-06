Marxist-kandidat med knapp ledelse i Peru

Castillo har 50,24 prosent av stemmene når mindre enn to prosent gjenstår å telle. Motkandidaten, høyrepopulisten Keiko Fujimori, følger like bak med 49,75 prosent.

Kun 84.000 stemmer skiller de to, og Fujimori har knappet inn på Castillos ledelse fra mandag. Fujimori hevdet da under en pressekonferanse at det var «uregelmessigheter» i tellingen av stemmer og at det var «tegn på valgfusk».

– Vi må forsvare demokratiet, som uttrykkes i hver eneste stemmeseddel, med nebb og klør. Både på innsiden og utsiden av vårt elskede Peru, svarte Castillo på Twitter.

Valgmyndighetene ONPE benekter at det har pågått valgfusk og advarer mot «falske nyheter om valget».

46 år gamle Fujimori ledet innledningsvis, men det hele snudde da man begynte å telle opp stemmer fra landsbygda. Der har Castillo bred støtte.

Castillo ønsker å bygge en sosialistisk stat, øke skattene, nasjonalisere viktig industri, stramme inn kontrollen over mediene, og skrote forfatningsdomstolen om han vinner. Fujimori ønsker å føre en nyliberalistisk økonomisk politikk og en knallhard sikkerhetspolitikk.

Fujimori er datter av landets tidligere president Alberto Fujimori, som soner en dom på 25 års fengsel for å ha beordret to massakrer på begynnelsen av 1990-tallet.

Hun ønsker å benåde sin 82 år gamle far hvis hun vinner valget. Hun har også selv vært fengslet i forbindelse med etterforskningen av en korrupsjonssak.