Flere titalls lik funnet liggende i en haug på fransk universitet – tidligere direktør siktet

«En massegrav i hjertet av Paris». Slik ble det makabre funnet beskrevet da det først ble oppdaget i 2019. Flere titalls lik donert til forskning ble funnet liggende i en haug «nakne og med vidåpne øyne» ved Paris-Descartes universitet.

Nå er biolog og universitets tidligere direktør Frédéric Dardel siktet for likskjending, skriver BBC. Dardel var direktør i perioden 2012 til 2019. I tillegg til direktøren er to forskningsassistenter siktet for samme forhold.

Tidligere direktør ved Paris Descartes universitet er her avbildet i Paris i 2015. Foto: Yoan Valat / AFP/NTB

Anklager staten



Det var franske L’Express som avslørte sjokkfunnet for om lag tre år siden. Ifølge avisen hadde mus begynt å spise på flere av de råtne kroppene.

Ifølge Dardels advokat Marie-Alix Canu-Bernard hadde direktøren gjentatte ganger søkt om å få renovert og oppgradert fasilitetene hvor likene ble oppbevart. Ifølge advokaten ble søknaden avvist gjentatte ganger.

– Han ga seg aldri, så her er det myndighetene som har sviktet. Hvis noen gjorde en innsats, så er det han, sier Canu-Bernard til BBC.

Mottok flere hundre lik

Forskningssenteret, som ble etablert i 1953, ble stengt i 2019. De skal ha mottatt flere hundre lik innen senteret ble stengt, hvor mange av dem ble donert til private selskap.

Universitet beklager til familiemedlemmer av de donerte menneskekroppene. 170 av dem har gått sammen og saksøkt universitetet.

Etter nedstengningen har Dardel jobbet som assistent for Forsknings- og høyere utdanningsminister Frédérique Vidal, og siden september 2020 har han ledet en forskergruppe ved det franske forskningsinstituttet CNRS.