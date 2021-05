Italia løslot tre som ble pågrepet etter taubane-ulykke

De tre ble løslatt i helgen fordi dommeren ikke mente det var grunnlag for varetektsfengsling.

Både toppsjefen og den tekniske direktøren for selskapet som driver taubanen, er løslatt. Tredjemann, som er driftsleder, settes i husarrest. Alle tre har fortsatt status som mistenkt og er under etterforskning etter tragedien.

De tre ble pågrepet onsdag etter at driftslederen fortalte etterforskerne at han hadde deaktivert et nødbremssystem som kunne ha forhindret ulykken. Han sier han gjorde dette fordi systemet ikke virket og hadde ført til driftsstans flere ganger.

Driftslederen mente de to overordnede hadde gitt grønt lys til å deaktivere systemet, men dommeren slo i helgen fast at det er «total mangel på bevis» mot de to.

Ulykken skjedde 23. mai på taubanen Stresa-Mottarone, en populær turistattraksjon i regionen Piemonte. Det var 15 personer i gondolen som falt ned.