Tre politifolk i USA tiltalt for drap

Justisminister Bob Ferguson tok ut tiltale mot to av dem for forsettlig drap og mot den tredje for uaktsomt drap.

Vitner sier at to av politimennene gikk til aksjon mot 33 år gamle Manuel Ellis uten grunn, og at den tredje holdt ham nede med kneet på ryggen hans.

Ellis døde 3. mars i fjor mens han var på vei hjem med donuts han hadde kjøpt, skutt med elektrosjokkvåpen, bundet, i håndjern og med spyttpose over hodet, bare noen uker før George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis.

Helsemyndighetene i Tacoma kalte Ellis' dødsfall drap forårsaket av mangel på oksygen.

De avviste senere at amfetamin i blodet hans bidro til at han døde. Han hadde hatt mentale problemer og rusproblemer.

Politiet sier at de grep inn da Ellis vilkårlig angrep en bil foran dem, og angrep politiet da de grep inn, men tre vitner og videoopptak viser ikke at han var den aggressive parten.

Hendelsen utløste protester mot politivold i det nordvestlige USA, to måneder før George Floyd-saken førte til omfattende protester over hele USA mot politivold og rasisme.