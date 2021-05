Søreide med krass kritikk av Hviterussland

Uttalelsen kommer etter at Hviterussland søndag tvang et passasjerfly fra Ryanair til å lande i Minsk og pågrep den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og kjæresten hans som var blant passasjerene. Søreide krever at de to blir løslatt umiddelbart.

– Det må også alle de mer enn 400 andre politiske fangene som sitter fengslet i Hviterussland, sier hun.

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger ned et passasjerfly for å arrestere en regimemotstander. Regimet har krysset en grense, sier Søreide.

– Vi fordømmer denne handlingen og hviterussiske myndigheters bruk av makt mot eget folk. Denne handlingen er også et brudd med internasjonale normer og en trussel for europeisk sikkerhet, sier hun.

En rekke flyselskap unngår nå på oppfordring fra EU og flere lands myndigheter luftrommet over Hviterussland, og EU vil også nekte hviterussiske flyselskap adgang til europeisk luftrom og europeiske flyplasser.

– Norge er klare til å slutte oss til ytterligere restriktive tiltak fra EU når disse er klare, på samme måte som vi har sluttet oss til de øvrige tiltakene fra EU som er innført mot hviterussiske myndighetspersoner til nå. Det internasjonale samfunn må reagere sterkt overfor det hviterussiske regimet, sier Søreide.

Onsdag er utviklingen i Hviterussland tema i FNs sikkerhetsråd, der Norge for tiden er medlem.

– Norge vil bruke enhver anledning til å ta opp hviterussiske myndigheters uakseptable handlinger og sammen med det internasjonale samfunn fortsette å legge press Lukasjenko og hans regime, sier Søreide.