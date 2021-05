Etterlyst IS-topp pågrepet i Tyrkia

Statlige tyrkiske medier sier den egyptiskfødte mannen i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet sammen med tre andre i utkanten av Istanbul etter å ha flyktet fra Syria.

Ifølge siktelsen sluttet han seg til IS i Syria, der han spesialiserte seg på å lage selvmordsvester og andre eksplosiver. Han ble pågrepet etter tips fra amerikansk etterretning, som har fulgt med på ham, skriver mediene. De skriver også at han antas å ha planlagt angrep i Tyrkia, muligens mot amerikanske interesser.

Påtalemyndigheten sier de vil be om 22,5 års fengsel for mannen for medlemskap i en terrorgruppe.

Tyrkia har tidligere blitt beskyldt for å la jihadister lett passere gjennom landet, men har trappet opp innsatsen mot IS. Tidligere denne måneden pågrep tyrkerne en IS-tjenestemann som ble omtalt som tidligere IS-leder Abu Bakr al-Baghdadis høyre hånd.