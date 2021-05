Rakettalarm i Nord-Israel for første gang

Det tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter fra Gazastripen, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Et bolighus i Rishon Lezion ble truffet av splinter fra en rakett, opplyser den nasjonale nødetattjenesten Magen David Adom.

I Petah Tikva, om lag 10 kilometer øst for Tel Aviv, gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viste en stor brann. En bygning fikk store skader.

Fem personer ble såret, opplyste en talskvinne for politiet torsdag morgen. Det dreide seg om et direkte treff mot byen, uttalte hun.

Gjennom natten sendte det israelske forsvaret (IDF) fly på vingene over Gazastripen. Der utførte de luftangrep mot Hamas' største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning, opplyser IDF.