Luftsirenene gjaller både i Tel Aviv, byer i det sentrale Israel og sør i landet nær Gazastripen.

Ifølge Hamas ble det avfyrt 130 raketter onsdag ettermiddag. Like før hadde en høyblokk i Gaza by, som blant annet huset Hamas' offisielle TV-kanal, blitt rammet av et israelsk angrep.