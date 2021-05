En drept og to såret i Israel av rakett fra Gaza

De tre ble såret da raketten, som ble avfyrt i det nordlige Gaza, traff en jeep ved Netiv Haasara, like nord for grensa. Den ene av de tre døde senere av skadene.

Tilstanden er kritisk for en av de sårede og alvorlig for den andre, ifølge Times of Israel. Hamas påtok seg ansvaret for angrepet.

En 52 år gammel mann og hans 16 år gamle datter som ble drept da en rakett fra Gaza rammet Lod i Israel, var palestinske israelere.

De hadde ifølge Haaretz ingen mulighet til å beskytte seg, siden de ikke hadde tilgang til tilfluktsrom. En venn av de to sier det er bygd tilfluktsrom for thailandske fremmedarbeidere, men ikke for de palestinske israelerne.