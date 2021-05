Romfartøy returnerer til jorden med steinprøver fra asteroide

Hjemreisen vil ta det amerikanske romfartøyet to år. Mandag forlot det asteroiden med mellom 200 og 400 gram stein i lasterommet.

Den storslagne fangsten er langt over forventningene, som på forhånd var satt til 60 gram. Nasas forskere har i årevis jobbet med prosjektet, og for første gang blir steiner fra en asteroide tatt med til jorden av amerikanske romforskere.

– Jeg har jobbet med å prøve å få en steinprøve fra en asteroide siden datteren min gikk i bleier. Nå er hun snart uteksaminert fra videregående, så det har vært en lang reise, sa forsker Jason Dworkin etter at Osiris Rex startet på hjemturen mandag.

Romfartøyet har vært rundt Bennu siden 2018. I fjor høst opplevde forskerne at robotarmen på Osiris Rex hadde greid å ta så mye stein inn i prøvebeholderen at lukkemekanismen kilte seg og at prøvene i stedet ble spredt i rommet.

Den karbonrike Bennu er omtrent 490 meter lang og inneholder trolig de opprinnelige byggesteinene til solsystemet, som ble skapt for 4,5 milliarder år siden. Nå håper forskerne prøvene som blir tatt med tilbake, kan hjelpe dem med bedre å forstå jordkloden og livet som oppsto her.

Japan har lyktes med å hente prøver fra en asteroide to ganger, og prøvene fra den siste prøvetakingen i desember er på vei tilbake.