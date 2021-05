Tyskland åpner for å gi Johnson & Johnson-vaksinen til yngre

Tyske helsemyndigheter justerer sin vaksineplan ved å tilby Janssen-vaksinen til alle voksne som vil ta den frivillig.

De fleste over 60 år vil ventelig være vaksinert innen utgangen av juni, og helseminister Jens Spahn sier at myndighetene har bestemt at vaksinen ikke lenger skal forbeholdes eldre personer.

Yngre mennesker kan velge å ta Janssen-vaksinen frivillig etter konsultasjon med fastlege.

Det er legemiddelprodusenten Johnson & Johnson som står bak Janssen-vaksinen. Den produseres ved en fabrikk i Belgia.