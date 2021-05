Tyske vaksinemotstandere bruker jødestjerner

Nå står det imidlertid ikke Jude (jøde) midt på stjernen, men Ungeimpft (uvaksinert).

En slik bruk av et symbol fra nazitiden har fått Felix Klein, som er den tyske regjeringens spesialrådgiver om antisemittisme, til å rase.

Han sier han har vanskelig for å forstå at motstandere av koronavaksiner kan få seg til å sammenligne seg med nazistenes forfølgelse og massedrap på jøder før og under krigen. Han mener slik bruk må forbys.

– Når mennesker som demonstrerer bruker såkalte jødestjerner og dermed sammenligner med holocaust, må man håndtere det med lovgivning, sier han til avisa Tagesspiegel.

I München i Bayern har myndighetene allerede forbudt slik bruk av jødestjernen.

Trivialiserer holocaust

– Ved å trivialisere holocaust og diktatur setter disse aktivistene demokratiet i fare, sier Ludwig Spänle, som er Bayerns anti-semittisme-kommissær.

Nyhetsbyrået AFP skriver at man også i protestene mot koronatiltak har sett demonstranter ikledd uniformer som fangene i konsentrasjonsleirene måtte bruke.

Noen har også båret bannere med teksten «Impfen macht frei» (vaksiner gjør deg fri), med henvisning til ordene over porten til konsentrasjonsleiren Auschwitz, «Arbeit macht frei» (arbeid gjør deg fri).

Misbruker Sophie Scholl

Noen vaksinemotstandere har også misbrukt minnet om den tyske motstandshelten Sophie Scholl, som ble henrettet i 1943 for å ha spredt løpesedler mot naziregimet. Ved en demonstrasjon mot nedstengning er det sett bannere med bilder av henne.

– Jeg føler meg som Sophie Scholl fordi jeg har vært aktiv i motstanden i flere måneder, sa en demonstrant i Hannover, som neppe står i fare for å henrettes. Uttalelsen vakte indignerte protester.

Før og under krigen gjennomførte de tyske nazistene et organisert forsøk på å utrydde Europas jøder. Rundt 6 millioner jøder ble drept under krigen, mange av dem i Auschwitz.