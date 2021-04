Kilde: 15 drept i angrep i Burkina Faso

– Væpnede individer utførte et drapstokt mandag mot landsbyer og bygder i Seytenga-området og drepte rundt 15 mennesker, sier kilden, som oppholder seg i den nærliggende større byen Dori, til AFP.

Han sier at landsbyen Yatakou ble angrepet først og at minst ti mennesker ble drept der, før fem andre ble drept i Sofokel. Flesteparten av de drepte var menn, ifølge kilden.

En sikkerhetskilde bekrefter at det fant sted en rekke angrep mandag og at det ble meldt om drepte, men oppgir ingen tall. Soldater er blitt sendt til området for å sikre det og håndtere likene, opplyser sikkerhetskilden.

Angrepene skjedde etter at tre europeiske journalister – to spanjoler og en ire – ble drept i et angrep i den østlige delen av landet. Minst tre andre ble såret, blant dem soldater som prøvde å beskytte journalistene.

Burkina Faso er et av verdens fattigste land og sliter med væpnede islamister som feide inn i landet fra Mali i 2015 etter at landet lenge hadde greid å holde jihadistopprørerne i Sahel unna.

Jihadistene, noen av dem knyttet til al-Qaida og andre til IS Vestafrikansk provins (ISWAP) står bak stadig flere angrep i Burkina Faso. Nesten 1.100 mennesker er hittil drept, og en million er på flukt.

Hele Sahel-regionen bestående av Burkina Faso, Kamerun, Tsjad, Mali, Niger og Nigeria, er hardt rammet av jihadistopprøret.