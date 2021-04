Obama sier mer må skje før det er blitt rettferdighet i Floyd-saken

– Virkelig rettferdighet krever mye mer. Michelle og jeg sender våre bønner til Floyd-familien, og vi står sammen med alle dem som vil sikre alle amerikanere den rettferdigheten George og så mange andre er blitt nektet, skriver Obama på Twitter.

Drapet på George Floyd i mai i fjor utløste voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner. Videobilder av den hvite politimannen som drepte den svarte mannen, utløste sinne.

– Virkelig rettferdighet krever at vi erkjenner at svarte amerikanere blir behandlet annerledes. Det krever at vi erkjenner at millioner av våre venner, familiemedlemmer og medborgere lever i frykt for at deres neste møte med politiet kan bli deres siste, skriver Obama.

– Og det krever at vi gjør en ofte vanskelig og utakknemlig innsats for å gjøre USA slik vi kjenner det, mer til det USA vi tror på, skriver den tidligere presidenten.