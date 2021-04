– Vi ber dem om å tillate tilgang på nødvendig og uavhengig helsehjelp umiddelbart, sier talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet.

Navalnyjs advokater ba tirsdag om at han må bli overført til et sivilt sykehus i Moskva. Advokatene sa også at helsen hans stadig er svært svak.

Han innledet for snart tre uker siden en sultestreik i protest mot det han sier er manglende helsehjelp.