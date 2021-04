Canada satser stort for å overvinne pandemien

– Dette budsjettet handler om å gjøre ferdig kampen mot covid, sa finansminister Chrystia Freeland da hun la fram det første statsbudsjettet på to år i nasjonalforsamlingen.

– Vi må slå oss ut av covid-resesjonen. Det innebærer å sikre at jobber som er gått tapt, raskest mulig gjenopprettes, og at næringer som er hardt rammet, kan ta seg opp igjen raskt, sa hun videre.

Blant tiltakene i budsjettet er en forlengelse av lønns- og husleiestøtte, et nytt program for barn og klimatiltak. Midler er også satt inn til turistsektoren, urfolk, nye fasiliteter for vaksineproduksjon og et program for husbygging.

Studenter skal få redusert rente på studielånene, mens kjøpere av luksusbiler, yachter og privatfly må betale en ekstra luksusskatt.