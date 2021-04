Macron vil ha «røde linjer med Russland»

I et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS sier Macron at selv om verden må gjøre det klart overfor Moskva at man vil ha dialog, må man ikke være redde for å innføre sanksjoner ved uakseptabel oppførsel.

– Selvfølgelig må vi sanksjonere. Dette er det vi gjorde etter annekteringen av Krim i 2014 og en rekke kriser som skjedde. Og jeg mener vi må definere tydelige røde linjer med Russland. Det er den eneste måten å være troverdige på, sier Macron.

Han legger vekt på at han foretrekker dialog, men at sanksjoner er en del av pakken.