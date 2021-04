Biden mener det er for tidlig å si hvordan samtalene med Iran vil ende

– USA synes ikke det er noe til hjelp at Iran denne uken økte anrikingen av uran, sier Biden.

– Likevel er vi fornøyd med at Iran har fortsatt å være med på samtalene, sier Biden videre.

– Jeg tror det er for tidlig å felle noen dom over hvordan utfallet kommer til å bli, men jeg tror vi fortsatt er i dialog, sier presidenten.

Iran varslet tidligere i uken at landet øker anrikingsgraden av uran til 60 prosent og at det var svar på sabotasje mot et atomanlegg som Iran mener Israel utførte.

Biden gjentar at han støtter atomavtalen fra 2015, som han som daværende visepresident stilte seg bak, men sier at han ikke kommer til å inngå store innrømmelser for å vende tilbake til avtalen.

Tidligere president Donald Trump trakk USA fra avtalen og innførte flere sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å trekke seg fra deler av avtalen.

6. april ble atomsamtalene med Iran gjenopptatt i Wien. USA deltar indirekte.