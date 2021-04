Det skriver flere britiske medier, blant annet The Times.

Politiet skal ha dratt til Suttons eiendom i nærheten av Gillingham i Dorset, etter å ha blitt tipset av en sivilperson. Litt etter klokken 21.00 onsdag kveld erklærte politiet milliardæren død.

Daily Mail skriver at Sutton er god for rundt 301 millioner pund. Han eide blant annet flere hoteller i London, ifølge The Guardian.

Har satt i gang drapsetterforskning

– Vi setter i gang en etterforskning for å avklare hva som har skjedd, og jeg ber alle som så eller hørte noe mistenksomt i området den kvelden om å kontakte oss, sier Simon Huxter, som leder etterforskningen.

En kvinne i 60-årene, antatt å være Suttons kone, ble også funnet kritisk skadet på adressen.

Hun ble fraktet til et sykehus i Bristol.

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene, som er mistenkt for drapet.

Mannen skal ha blitt pågrepet da et kjøretøy koblet til hendelsen ble oppdaget på vei østover.

Den mistenkte hadde skader, og ble også fraktet til sykehus.

Omsorgsfull, sjenerøs og varm familiemann

– Vi er triste og knust over sir Richard Suttons plutselige dødsfall, sier hans selskap, Sir Richard Sutton Ltd, i en uttalelse.

– Richard var en omsorgsfull, sjenerøs og varm familiemann, som genuint så på dem som jobbet for ham som en del av hans utvidede familie. Sir Richard var lidenskapelig viet til både selskapet og dets ansatte, og satte de høyeste standarder for kvalitet på hotell-, jordbruks- og eiendomsinteresser innad i gruppen, heter det videre.