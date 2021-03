Angivelig russisk spionring avslørt i Bulgaria

Fem av de siktede er tidligere medlemmer av det bulgarske militæret. En av dem skal også være leder for registeret for klassifisert informasjon i det bulgarske parlamentet.

En tidligere høytstående etterretningsoffiser i forsvarsdepartementet blir beskyldt for å være sjef for spionnettverket. Han ble angivelig opplært av den russiske militære etterretningstjenesten og fikk i oppgave å rekruttere et «ulovlig nettverk av agenter» bestående av folk som hadde tilgang til klassifisert informasjon om Bulgaria, Nato og EU.

Det er ikke kjent hvordan de fem stiller seg til siktelsen.