Israel har funnet 2.000 år gamle bibelsk skrift

– For første gang på rundt 60 år har arkeologiske utgravinger avdekket fragmenter av en bibelsk skriftrull, heter det i en uttalelse fra Israel Antiquities Authority (IAA).

Utgravingene har pågått i flere år i grotter og blant klipper i ørkenen i Judea, der arkeologene har brukt droner, fjellklatringsutstyr og rappelleringsutstyr, opplyser IAA.

I det rundt 80 kilometer store leteområdet sør i Israel og på Vestbredden fant også arkeologene seks mynter som dateres til jødenes skjebnesvangre og feilslåtte Bar Kochba-opprør mot romerne på 100-tallet, skriver Haaretz, som har foto fra tirsdagens kunngjøring.

Arkeologene fant også et 6.000 år gammelt skjelett av et barn, og en kurv som er over 10.000 år gammel og som omtales som den eldste som er funnet i verden.

Fragmentene av den bibelske rullen inneholder tekst skrevet på gresk og er fra De tolv små profeter, som er del av Den hebraiske bibelen og Det gamle testamente. Guds navn er imidlertid omtalt på hebraisk i teksten, opplyser IAA.

IAAs direktør Israel Hasson sier utgravingene ble satt i gang som svar på at plyndrere hadde begynt å ta seg inn i grottene. Han mener funnet må utløse mer ressurser til å fortsette prosjektet, som så langt bare har undersøkt rundt halvparten av det aktuelle området.