Sverige: Jente (7) kidnappet, moren rømte fra varebil: Jentas far pågrepet

Kidnappingssforsøket ble oppdaget da syvåringens mor klarte å komme seg ut av en varebil.

Moren var bakbundet da hun kom seg ut av bilen, ifølge Expressen.

Den væpnede politiaksjonen pågikk i Stockholm och Uppsala.

Forsvinningen skal ha skjedd fredag.

Aftonbladet skriver at flere væpnede menn skal ha deltatt under frihetsberøvelsen.

Faren tidligere dømt for bortføring



Syvåringens far er tidligere dømt for å tatt med seg datteren ulovlig til utlandet. Han ble pågrepet under politiaksjon fredag. Jenta ble funnet lørdag.



– En person ble pågrepet i går kveld. Personene som det gjelder, er i sikkerhet. Ingen akutt fare akkurat nå. Det er det vi har å si foreløpig, opplyser Annika Collin ved påtalemyndighetens pressetjeneste.

Hun bekrefter at politiet har innledet etterforskning og forundersøkelser. Faren er blant annet siktet for kidnapping.

Moren ble lurt i en felle



Svenske medier skriver at morens bror skal ha blitt overfalt av jentas far og en medhjelper da den lille jenta ble bortført fredag.

Foranledningen til overfallet ska ha vært en SMS-melding hvor moren trodde hun skulle møte sin bror for å spise lunsj.

Da hun møtte på avtalt sted, ble både hun, broren og datteren overmannet.

Kom seg ut da varebilen stanset for rødt lys



Både moren og hennes bror skal ha blitt bakbundet og ført inn i varebilen, mens syvåringen ble plassert i en annen bil.

Moren klarte å flykte da varebilen måtte stanse for rødt lys. Hun klarte deretter å påkalle hjelp, før hun tok opp jakten på varebilen. Samtidig ble politiet varslet.

Ifølge Aftonbladet sendte politiet ut en advarsel til sine egne patruljer om å tilkalle forsterkninger dersom de etterlyste bilene ble observert da kidnapperne ble ansett for å være farlige.