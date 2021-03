Savnet London-kvinne funnet død – politimann pågrepet for drap

Everad har vært savnet siden hun forsvant mens hun var ute på en gåtur sør i London forrige uke.

Metropolitan Police offentliggjorde dette bildet 10. mars 2021, og viser overvåkingsbilder av den savnede Sarah Everard 3. mars da hun gikk langs A205 Poynders Road, fra krysset Cavendish Road i retning Tulse Hill i sør London. (Foto av - / METROPOLITAN POLICE / AFP) Foto: - / AFP

Torsdag ble det gjort et funn av en død kvinne i Kent, sørøst for London, og dagen etter bekrefter politiet at det er Everard som er funnet, skriver BBC.

En mann som er i tjeneste for hovedstadspolitiet er pågrepet, mistenkt for å ha kidnappet og drept henne.

Everards forsvinning har utløst en opphetet debatt om vold mot kvinner i Storbritannia.

Politiet i London er ifølge BBC under en intern etterforskning for hvordan de har håndtert tidligere anklager mot den siktede mannen.