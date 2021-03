Canada har godkjent en fjerde coronavaksine

Myndighetene har bestilt opptil 38 millioner doser av vaksinen. Vaksinen fra Johnson & Johnson (J & J) godkjennes til bruk for alle personer over 18 år.

Fra før har Canada tatt i bruk coronavaksinene fra AstraZeneca, Pfizer-Biontech og Moderna. J & Js vaksine er den første som bare krever én dose for å gi full effekt – det vil si 85 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom, ifølge en stor studie på tre kontinenter.

I likhet med mange andre land, har ikke Canada noen egen produksjon av vaksiner, og landet har slitt med vaksinemangel.

Siden USA fremdeles ikke tillater eksport av lokalproduserte vaksiner, må Canada i likhet med Mexico importere vaksiner fra Europa og Asia.

Vaksinemangelen i Canada er så akutt at provinsmyndigheter vil forlenge perioden mellom dose én og to av de tre øvrige vaksinene – til fire måneder i stedet for tre-fire uker.

USA, som godkjente J & J-vaksinen i februar, sier denne gir sterk beskyttelse mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall. J & Js vaksine ventes å bli godkjent for bruk i Europa og Norge neste uke.

Canada har registrert nesten 880.000 smittetilfeller og over 22.000 coronarelaterte dødsfall.