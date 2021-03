Østerrike får flere vaksinedoser for å slå ned mutert variant

Hvis det muterte viruset sprer seg i Europa, kan det bety et alvorlig tilbakeslag for Europas kamp mot coronapandemien. Det skyldes at viruset både er mer smittsomt og at AstraZenecas vaksine ikke virker like godt mot dette viruset som mot andre.

EU har bestilt om lag 40 millioner doser av vaksinen fra AstraZeneca/Oxford-universitetet.

Flere forskere kommer til å følge vaksineringen i Schwaz i Tyrol på nært hold for å finne ut i hvor stor grad den greier å slå ned det muterte viruset.

Alle voksne innbyggere i distriktet med til sammen 80.000 innbyggere skal få tilbud om vaksinering, som starter cirka 10. mars.