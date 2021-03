Nytt jordskjelv i Reykjavik-området

Skjelvet lørdag hadde en styrke på 5,2, ifølge værtjenesten Vedurstofa. Det er det kraftigste siden det første skjelvet onsdag, som målte 5,7 og som førte til at bilder falt ned fra veggen og bøker raste ut av hyllene sine.

Til sammen har det vært over 6.000 jordskjelv i Reykjavik og Reykjanes-halvøya de siste dagene. Mange kunne merkes godt, men de fleste er mindre.

Serien med skjelv har utløst frykt for et større jordskjelv eller at et nytt vulkanutbrudd er i emning. Island ligger akkurat der de europeiske og amerikanske kontinentalplatene møtes, og det er mange aktive vulkaner i landet.