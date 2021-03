– Han er overført dit han skal, i henhold til dommen, sier Aleksandr Kalasjnikov til nyhetsbyrået Ria Novosti.

Navalnyj ble dømt til to og et halvt år i arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom for svindel fra 2014.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International opplyste denne uka at de ikke lenger anser den russiske opposisjonspolitikeren for å være en samvittighetsfange, men vil fortsatt jobbe for å få ham løslatt.