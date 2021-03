Det betyr blant annet fjernundervisning for alle elever som er 13 år eller eldre. Fritidsaktiviteter for eldre barn stanser også, og det blir ikke lov med samlinger på flere enn seks personer.

I tillegg må restauranter stenge, men det kan gjøres unntak for områder med lav smittespredning.

Eksisterende regler om hjemmekontor og bruk av munnbind fortsetter å gjelde.

– Det er ikke nok med stengte grenser

– Jeg vet at dere er slitne. Det er jeg også. Men vi må holde ut, og nå er situasjonen vanskeligere. Den britiske virusvarianten er vanskeligere, og de gamle verktøyene strekker ikke til. Det er ikke nok med stengte grenser, sa Marin på en pressekonferanse torsdag.

Lederne for regjeringspartiene var også med på pressekonferansen. Innenriksminister Maria Ohisalo omtaler den kommende nedstengingen som «en siste innspurt».

– Dette påvirker dessverre dem som allerede er i en vanskelige situasjon, men regjeringen har til hensikt å støtte de bransjene som trenger det, sier hun, ifølge kringkasteren YLE.

Ohisalo mener det snart vil være mulig å legge planer for fremtidige arrangementer.

– For bruke fotballterminologi: Jeg har full tro på at Finland spiller for å vinne også i andre omgang. Vi er mestere og vinner dersom vi vasker hendene, holder avstand og tester oss, sier hun.

Unntakstilstand

Statsministeren planlegger å innføre unntakstilstand, og presidenten skal være innstilt på dette. Marin skal diskutere situasjonen med ministre, partiledere og gruppeledere, samt presidentskapet i nasjonalforsamlingen torsdag klokken 12.

Grunnen til at tiltakene kommer først om halvannen uke, er at regjeringen må legge fram et forslag for nasjonalforsamlingen for å kunne stenge landets serveringssteder.

Det er påvist drøyt 50.000 smittetilfeller og 716 dødsfall i Finland i løpet av pandemien.