Den 99 år gamle prinsgemalen ble lagt inn på King Edward VII Hospital i London tirsdag kveld. Slottet opplyser at han blir liggende noen dager som et føre var-tiltak. De presiserer at innleggelsen ikke er knyttet til korona.

Både Philip og Elizabeth (94) fikk den første vaksinedosen i januar.

Dronningen fortsetter sine kongelige plikter mens mannen ligger på sykehus. Torsdag ble hennes nærmeste rådgiver utnevnt til kommandør av Victoria-ordenen.