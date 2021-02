IS hevder å ha drept tunisiske soldater

Soldatene ble drept i tre eksplosjoner utløst av IS-krigere i et fjellområde nær grensen til Algerie 3. februar. Angrepet skjedde nær fjellområdet Chambi, som regnes for å være et skjulested for jihadister.

Tunisias statsminister Hichem Mechichi sier hendelsen ikke «vil hindre oss i vår innsats for å bekjempe og overvinne terror».

I tillegg hevder IS å ha halshogget en «spion» for hæren 20. desember i fjor. Myndighetene sa den gangen at den drepte var en 20 år gammel gjeter.