FN-sjefen hardt ut mot verdens vaksinedistribusjon

– I dette kritiske øyeblikket er lik tilgang til vaksiner en moralsk test for verdenssamfunnet, sa generalsekretæren i et møte i FNs sikkerhetsråd, der Norge er medlem, onsdag.

Guterres sa at ti land har stått for 75 prosent av vaksinedosene som så langt er satt, og at 130 land ennå ikke har mottatt en eneste dose.

Han oppfordret forskere, produsenter og donorland om å gå sammen for å utarbeide en hasteplan for en mer rettferdig fordeling. Han ba G20-landene om å sponse planen, og sørge for at den blir gjennomført.