FN slår alarm om sult i Tigray

Pågående krigføring gjør det vanskelig å få inn nødhjelp til millioner av mennesker, skriver FN i rapporten. Det fastslås også at sultsituasjonen i regionen forverrer seg.

Etiopiske regjeringsstyrker innledet i november i fjor en stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen fra provinsmyndighetene som var dominert av Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har bedt om bedre tilgang til regionen. Statsminister Abiy Ahmed sa i desember at hjelpearbeidere skulle få uhindret adgang til de regjeringskontrollerte områdene, men det har senere blitt klaget på at man mangler tilgang til et stort antall mennesker.