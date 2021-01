Angrep i Vest-Sahara

– Saharawi-hæren sendte fire raketter i retning Guerguerat, sier en militærleder i frigjøringsbevegelsen til det lokale nyhetsbyrået SPS.

En høytstående marokkansk kilde i Rabat sier at det var beskytning nær Guerguerat, men at trafikken ikke ble berørt.

Marokko satte i gang en militæraksjon i buffersonen Guerguerat 13. november, for å drive ut en gruppe opprørere som hadde blokkert en gjennomgangsvei til nabolandet Mauritania.

Guerguerat ligger lengst sør i Vest-Sahara.

Polisario og Marokko krever begge kontroll over den tidligere spanske kolonien. Polisario har døpt området til den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR).

Norge anerkjenner verken Marokkos krav om suverenitet over Vest-Sahara eller SADR som stat. FN anser Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt territorium. USA anerkjente i forrige måned marokkansk suverenitet over den omstridte regionen.