Biden har ringt til naboene

Samtalen med Canadas statsminister Justin Trudeau dreide seg blant annet om stans av byggingen av oljerørledningen Keystone XL fra Canada til USA. Biden skrev ut en presidentordre bare timer etter presidentinnsettelsen der han skrinla prosjektet.

Trudeau sa til Biden at han er skuffet over beslutningen, skriver statsministerens kontor i en uttalelse som ble sendt ut etterpå.

De snakket også om en rekke andre saker, som koronapandemien, miljø, økonomi og styrking av forholdet mellom de to naboene.

Etter at samtalen var over, kunngjorde Ottawa at Trudeau og Biden skal møtes ansikt til ansikt i februar.

– De to lederne er enige om å møtes i neste måned for å fremme viktig arbeid som skal fornye det dype og varige vennskapet mellom Canada og USA, het det i en uttalelse fra Trudeaus kontor.

I samtalen med Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador var temaene blant annet koronaviruset og innvandring. Etter samtalen sendte presidentkontoret i Mexico by ut en uttalelse der det het at samtalen var vennskapelig og respektfull.