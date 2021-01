EU-landene enige om hurtigtester, men kom ikke i mål med vaksinepass

Foreløpig er de 27 landenes ledere enige om å se på et eventuelt vaksinesertifikat som en medisinsk attest, ikke som et reisedokument, sier en høyt plassert EU-kilde.

– Målet er ikke å dele opp europeere i to kategorier, en vaksinert og en uvaksinert. I stedet vil vi lage en «hurtigfil» for personer med standardiserte digitale sertifikater, skriver den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis i et leserinnlegg på nettstedet Euractiv. Det er Mitsotakis som har foreslått et slikt sertifikat, men foreløpig handler diskusjonen om hvordan det skal utformes.

Flere spørsmål

– Vi må skille mellom selve dokumentasjonen. Det er en medisinsk nødvendighet, og det finnes allerede en internasjonal standard, det gule heftet til Verdens helseorganisasjon. Det andre er hva et slikt sertifikat kan brukes til, og det må vurderes svært nøye, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter toppmøtet.

Hun påpeker at det foreløpig ikke er kjent i hvor stor grad vaksinene hindrer overføring av smitte eller hvor lenge de virker.

– I tillegg er det politiske spørsmål, som hvordan du skal ivareta rettigheten til dem som ikke har fått tilgang til vaksinene ennå, og hva du kan gjøre for dem som har legitime grunner til å ikke ta den. Samtidig må personvernet ivaretas, sier von der Leyen.

Vaksineleveranser

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier lederne diskuterte hvordan de kan sikre vaksinetilgangen og holde smitten nede, melder nyhetsbyrået TT.

– VI konstaterte at situasjonen fortsatt er alvorlig, med høy smittespredning og nye smittsomme virusmutasjoner. Samtidig har vi rekordraskt fått på plass en vaksine, og nå er det viktig at vi sikrer så raske leveranser som mulig, så vaksineringstempoet kan øke, skriver Löfven i en uttalelse etter møtet.

EU har bedt medlemslandene sørge for at minst 80 prosent av alle over 80 år er vaksinert innen mars, og at 70 prosent av alle voksne er vaksinert innen sommeren er over.

Hurtigtester

Som ventet sluttet lederne opp om felles rammer for hurtigtester og gjensidig anerkjennelse av resultatet fra disse testene. I tillegg til at resultatene skal være gyldige på tvers av landegrensene, skal landene blant annet sette opp en felles liste over godkjente tester og dele standardiserte datasett, heter det i en pressemelding fra møtet.

Enigheten beskrives som et viktig verktøy for å begrense spredningen av viruset og sørge for at det indre markedet fungerer. Gjensidig anerkjennelse av testresultater skal legge til rette for ferdsel, smittesporing og behandling på tvers av grensene.

Begrense reiser

Toppmøtet diskuterte også muligheten for ytterligere restriksjoner ved grensene, som å begrense ikke-nødvendige reiser.

– Alle ikke-nødvendige reiser bør frarådes sterkt, både i landene og selvfølgelig på tvers av grensene, sier von der Leyen.

Parallelt med oppfordringer om å unngå unødvendige reiser, var det også flere på møtet som manet til fortsatt åpne grenser, sier en EU-kilde om videokonferansen. Det påpekte også Belgias statsminister Alexander De Croo, som vurderer å forby ikke-nødvendige reiser i vinterferien i februar.

– Det betyr ikke at vi stenger grensene, men ikke-nødvendige reiser, som turisme, klarer vi oss uten nå. Det er klart at vi ikke kan ta en sånn risiko lenger.