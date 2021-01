Guatemala sender tilbake tusener av honduranske migranter

Gruppen med migranter, som det har blitt anslått var på rundt 4.000, ble brutt opp av sikkerhetsstyrker i den guatemalske landsbyen Vada Hondo.

Mange av dem har blitt returnert til grensebyen El Florido mellom Honduras og Guatemala. Mexico, som migrantene fra Mellom-Amerika må passere for å komme seg til USA, stengte grensen for migrantene og har sendt busser for å hjelpe dem hjem.

Gruppen ble stanset på lørdag i Vada Hondo i sørøstlige Guatemala, der de ventet på å komme seg videre. De sov utendørs og blokkerte en hovedvei, noe som skapte trafikkaos.

På mandag slo politiet til etter en dialog med migrantene som ikke ga resultater. Det ble brukt tåregass for å bryte opp folkemengden og klargjøre veien, og flere migranter og politifolk ble skadd i sammenstøtene.

Migrantene, som reiser nordover i håp om bedre vilkår for dem i USA under påtroppende president Joe Biden, reiser fra fattigdom, vold og arbeidsløshet i Mellom-Amerika.