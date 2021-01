Den 45 år gamle mannen mistenktes for å stå bak en kraftig eksplosjon i en oppgang i et boligområde i Brandbergen, sør for Stockholm, fredag kveld.

Da politiet kom til, ble det ifølge Aftonbladet funnet enda en bombe på stedet som ikke var gått av. Avisa skriver at det dreier det seg om hjemmelagde rørbomber.

En av politiets teorier er at eksplosjonen var en trussel mot en yngre mann på grunn av en ubetalt narkotikagjeld.