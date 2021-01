Liten appetitt på strengere koronatiltak i USA

Koronaviruset har tatt nærmere 400.000 liv i landet, og statistikken viser at smitten øker. Det dør om lag 3.200 med smitten hver dag.

Men guvernører uavhengig av politisk farge mener det ikke er rom for å stramme inn mer.

– Vi kan rett og slett ikke holde stengt til nok mennesker er vaksinert. Kostnaden er for høy, sier New York-guvernør Andrew Cuomo, som er demokrat.

Han sørget for å stenge ned storbyen i fjor vår, da den var episenteret for smitte i USA. Fortsatt er teatrene stengt, og det er ikke lov å spise innendørs på restaurant. Men til tross for at det nå meldes om rundt 16.000 nye smittede og 170 døde daglig, vil han ikke stramme inn tiltakene.

I stedet håper han på et system med hurtigtester, som kan gjøre at teatrene og restaurantene kan åpne igjen.

Katastrofe

I Arizona, der trenden i de daglige smittetallet er kraftig økende, har den republikanske guvernøren Doug Ducey motsatt seg et munnbind-påbud. Han vil heller ikke stenge barer, treningssentre eller restauranter, selv om flere sykehus har bedt om det.

– Dersom vi står sammen i dette, da må vi anerkjenne at for mange familier er ikke en nedstenging bare ubeleilig, det er en katastrofe, sier Ducey.

Også i Texas er den politiske oppfatningen den samme, mens andre steder letter på tiltakene.

I Minnesota ble det denne uka lov å spise inne på restaurantene igjen, og Michigan har planer om det samme. I Kansas utvides åpningstidene på utestedene.

Nevada går imidlertid andre veien og forlenger restriksjonene i serveringsbransjen.

Gir blaffen

Delstater som opprettholder veldig strenge tiltak, opplever at folk gir blaffen i reglene. Det er blant annet tilfelle i California. Mandag samlet store folkemengder seg på strendene i San Diego for å se på de store bølgene som var varslet. De hadde ikke munnbind på.

Noen av innbyggerne reiser til nabodelstaten Arizona for å gå på byen.

– Hver gang de stenger ned i ulike stater, har det vært en bølge av forskjellige folk fra ulike stater, sier bartenderen Raul Amaya, som jobber på en bistro i Arizona.

Mange amerikanere reiste på juleferie til Mexicos strender, og nylig strømmet horder av fotballfans inn på barer i Alabama for å feire universitetslagets seier.

Treg vaksinering

Samtidig går vaksineringen tregere enn mange ønsker seg. Over 9 millioner amerikanere har fått den første vaksinedosen, men nesten 300 millioner mennesker må få sine to doser for å stanse smitten, ifølge landets smitteverninstitutt. Det kan kanskje først skje i andre halvår av 2021.

Myndighetene vil trappe opp vaksineringen og har bestemt seg for å bruke flere doser på førstegangsvaksinering i stedet for å vente for å være sikre på at de som har fått første dose, også får den nødvendige dose nummer to. Tjenestemenn sier de nå føler seg trygge på at produsentene klarer å levere nye doser raskt nok.

Beslutningen er tatt av avtroppende president Donald Trumps administrasjon. Men hans etterfølger, Joe Biden, hadde lovet å gjøre det samme etter at han har inntatt Det hvite hus.

Biden har varslet at han vil legge fram sine planer for å bekjempe pandemien torsdag.