Studie: Kinesisk koronavaksine gir 50 prosent beskyttelse

Vaksinen er utviklet av det kinesiske selskapet Sinovac Biotech og er gitt til førstelinjearbeidere og helsearbeidere som er i nær kontakt med koronapasienter.

Butantan-instituttet, som skal produsere vaksinen i Brasil, sa i forrige uke at vaksinen ga beskyttelse i 78 prosent av tilfellene. Tirsdag kom beskjeden om at beregningene for dette tallet ikke inkluderte data fra en gruppe med «veldig milde infeksjoner», skriver BBC.

Instituttet gjentar at vaksinen er 78 prosent effektiv i å forhindre milde smittetilfeller og har vist seg 100 prosent effektiv i å forhindre moderate til alvorlige tilfeller.

– Det er en trygg og effektiv vaksine som oppfyller alle krav for å bruke i nødstilfeller, sier direktør Dimas Covas ved Butantan Instituttet, som er eid av delstaten São Paulo og er den største vaksineprodusenten i Latin-Amerika.

I alt 12.500 frivillige deltok i forsøket og ingen av dem har meldt om alvorlige bivirkninger eller allergiske reaksjoner.

Selv om vaksinen nådde minimumskravet på 50 prosents beskyttelse satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), ligger den et stykke bak vaksinene produsert av Moderna (94 prosent) og Pfizer/Biontech (95 prosent).