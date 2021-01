Google blokkerer Twitter-konkurrent

Google og Apple mener Trump-støttespillere som onsdag stormet Kongressen, organiserte seg via plattformen Parler. Den er nå blokkert for nedlasting via Googles tjenester, og Apple har sperret den i 24 timer, med krav om at Parler legger fram en plan for moderering av innhold. Illustrasjonsfoto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB Foto: NTB scanpix