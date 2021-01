Dette står på spill i valget i Georgia

De republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler må begge stille til valg på nytt. Det er fordi ingen av dem fikk over 50 prosent av stemmene 3. november. I Georgia er regelen at det da blir omkamp blant kandidatene med flest stemmer.

De to utfordres av Jon Ossoff og Raphael Warnock, som har samlet inn enorme summer til valgkampen.

Delstaten stemmer tradisjonelt republikansk, men Demokratene håper å dra fordel av Bidens knappe seier over Donald Trump i presidentvalget i Georgia.

Her er en oversikt over kandidatene og hva som står på spill.

Republikanere fra næringslivet

Perdue ble først valgt inn som en politisk nykommer i Senatet 2014. Han kom fra næringslivet og hadde blant annet vært administrerende direktør for Reebok.

I sin første periode ble han kjent som en av Trumps fremste forsvarere i kammeret.

I 2019 ga den andre senatoren fra Georgia seg som folkevalgt da helsen sviktet. Delstatens guvernør utnevnte Loeffler til å erstatte ham, men hun måtte stille til valg i november for å kunne sitte de siste to årene av forgjengerens periode.

Blant de rikeste

I likhet med Perdue har Loeffler bakgrunn fra næringslivet. Før hun ble politiker, jobbet hun ved Intercontinental Exchange, et selskap som driver verdens største aksjemarked i New York og som ektemannen hennes grunnla.

Loeffler er blant de rikeste i Senatet. Hun har brukt over 170 millioner kroner fra egen lomme og eget privatfly i valgkampen.

Dokumentarfilmskaper

Ossoff og Warnock kjemper på sin side en hard kamp for å bli de første demokratene til å vinne et senatsvalg i Georgia på 20 år.

Hvis han skulle slå Perdue, blir 33 år gamle Jon Ossoff Senatets yngste medlem. Ossoff startet i politikken mens han gikk på college. Studenten ble praktikant i Representantens hus for John Lewis, borgerrettighetshelten som døde i sommer.

Ossoff driver i dag et dokumentarfilmselskap. Han stilte til valg i Huset i 2017 og tapte, selv om han samlet inn store valgkampmidler.

Berømt pastor

I kampen om Loefflers senatsplass slo demokratiske ledere tidlig ring om Raphael Warnock. Han er pastor i Atlanta-kirken der Martin Luther King Jr. preket og er en av Georgias mest kjente svarte prester.

Warnocks aktivisme fra prekestolen har han videreført i valgkampen. Overskrifter er reform av det strafferettslige kausjonssystemet og utvidelse av velgerrettigheter. Pastorens til tider flammende prekener har dessuten gitt ammunisjon til politiske angrep fra republikanere.

Hvordan gikk valget?

I valget i november fikk Perdue 88.000 flere stemmer enn Ossoff. En libertariansk kandidat tok sin del av velgerne, og med 49,7 prosent av stemmene glapp seieren akkurat for Perdue.

I spesialvalget på Loefflers sete var det tidlig klart at det ble omvalg. Georgias lover tillot nemlig hele 20 kandidater fra begge partier å stille. Loeffler og Warnock gikk til topps, men ingen av dem fikk mer enn en tredel av stemmene.

Hva står på spill?

Hvis både Perdue og Loeffler taper, mister Republikanerne flertallet som de i seks år har hatt i Senatet.

I valget i november beholdt Republikanerne 50 plasser, mens Demokratene har 48. Bare de to plassene fra Georgia står fortsatt på spill.

Hvis enten Perdue eller Loeffler vinner, beholder Republikanerne kontrollen. Men dersom både Ossoff og Warnock skulle gå seirende ut, vil partiene stå med 50 senatorer hver.

Dermed vippes kontrollen over til Demokratene. Det er fordi påtroppende visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme ved voteringer som ender uavgjort.

Forsvarslinje

Det vil kunne utgjøre en enorm forskjell for Biden, ettersom Demokratene i det scenarioet vil kontrollere begge Kongressens kamre.

Perdue og Loeffler har også tegnet et bilde av seg selv som siste forsvarslinje mot demokratisk kontroll over Washington. Men deres sluttprosedyrer i valgkampen har blitt komplisert av Trump.

I romjulen ga han sin støtte til Demokratenes krav om en engangsutbetaling på 2.000 dollar til amerikanere under pandemien. Det er et beløp de fleste republikanere i Kongressen er imot.

Men både Loeffler og Kelly har sagt at de støtter Trumps krav om mer penger etter at de i månedsvis har kalt demokratene for pengesløsende sosialister.

Store pengesummer

Ossoff og Warnock fremholder at rivalene ikke har gjort nok for å forsøke å fremtvinge en avstemning om større krisebevilgninger.

De to demokratene skal ha samlet inn over 850 millioner kroner hver til valgkampen de siste to månedene. Det er langt mer enn de sittende to republikanerne, som skal ha fått inn under 600 millioner hver.

Mange forhåndsstemmer

Samtidig har millioner av Georgias velgere forhåndsstemt. På tross av pandemien og juleferien har over 2,8 millioner alt stemt, enten fysisk eller per post. Det er over halvparten av alle stemmene som ble avlagt i delstaten i november.

Over 30 prosent av forhåndsstemmene har kommet fra svarte velgere som i overveiende grad stemmer demokratisk, ifølge analytiker Ryan Anderson. Over 110.000 velgere som ikke stemte i november, har dessuten avgitt stemme denne gangen.