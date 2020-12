Stillehavsøyer går først inn i 2021 med et håp om bedre tider

Stillehavsstatene går inn i det nye året klokken 11 norsk tid på formiddagen nyttårsaften. Landene er avskåret fra omverdenen på grunn av koronapandemien, og trues av stigende havnivåer på grunn av klimaendringer.

For Samoa startet 2020 med et meslingutbrudd som tok 81 liv. Så kom koronaviruset. Samoa har vært stengt for utlendinger i store deler av 2020. Flere steder er tvunget til å stenge.

– Noen av disse forretningene kan ha stengt for godt, advarer Samoa Observer i sin lederartikkel om årsskiftet.

I Kiribati slipper heller ikke utlendinger inn, og det blir ikke noe av fyrverkeriet som vanligvis markerer at øyfolket er blant verdens første inn i ett nytt år. For innbyggerne på de 3.000 øyene som utgjør landet, er trusselen om stigende havnivå svært reell. Mesteparten av landets øyer strekker seg bare tre meter over havnivået.