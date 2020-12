Støjberg går av som nestleder i Danmarks største borgerlige parti

De siste dagene har danske medier brettet ut konflikten mellom Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen og nestleder Inger Støjberg.

Krisen toppet seg da Ellemann-Jensen sa at han støttet en riksrettssak mot Støjberg hvis det viser seg å være grunnlag for det.

Flere andre danske partier har tatt til orde for riksrettssak mot Støjberg etter at hun fikk hard kritikk i en granskningsrapport som følge av hennes ordre om at asylpar måtte splittes ved ankomst til Danmark hvis den ene var under 18 år.

Ordren, som Støjberg ga mens hun var minister under flyktningbølgen i 2016, viste seg å være ulovlig.

Venstres forretningsutvalg kom tirsdag kveld med en felles uttalelse der de konstaterer at det ikke lenger er noen tillit mellom Støjberg og partileder Ellemann-Jensen, og at sammenbruddet er uopprettelig.

– Det er en umåtelig trist situasjon Venstre står i, skriver forretningsutvalget.

Støjberg beholder vervet som partiets justispolitiske talsperson.

Selv skriver hun på Facebook at den manglende tilliten som Ellemann-Jensen har til henne, skyldes uenighet i en rekke politiske saker.