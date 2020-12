EU-byrå peker på høy risiko for flere dødsfall med mutert virus

ECDC understreker i en ny rapport at det ikke finnes opplysninger om at variantene fører til mer alvorlig sykdom enn de tidligere. Likevel er det stor sannsynlighet for flere sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av at det er mer smittsomt.

Den økte risikoen gjelder spesielt for eldre personer og personer med underliggende sykdom, understreker byrået.

Rapporten omhandler spesielt de to nye virusvariantene som er oppdaget i Storbritannia og Sør-Afrika, som begge har vist tegn til å være mer smittsomme.

Ti europeiske land



Den ene varianten er påvist hos over 3.000 personer i Storbritannia og i over ti andre land i Europa og verden for øvrig.

Sør-Afrika har registrert 300 tilfeller av den andre muterte varianten, i tillegg til to tilfeller i Storbritannia og ett i Finland. De tre tilfellene i Europa knyttes alle til personer som akkurat har kommet tilbake fra Sør-Afrika.

ECDC anbefaler fortsatt at land råder sine innbyggere til forebyggende tiltak i tråd med den lokale smittesituasjonen, som å unngå ikke-nødvendige reiser og sosiale aktiviteter.

I tillegg anbefales det en rekke tiltak som kan forsinke spredningen av de nye variantene, som målrettet testing i de delene av samfunnet der det nye viruset blir oppdaget.