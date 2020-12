Dover åpnet for trafikk ut av Storbritannia igjen

Det har vært lange køer av trailere fullastet med varer som ikke har kommet seg ut av Storbritannia etter at grensen ble stengt som følge av det muterte viruset som er oppdaget der.

Mer enn 2.800 lastebiler har vært strandet i Storbritannia.

Ved midnatt lokal tid ble grensa åpnet for trafikk igjen. Men det er ventet at det vil ta lang tid før kolonnene av lastebiler kommer seg ut av Storbritannia.

I 3.30-tiden kom den første passasjerfergen fra Dover til den franske havnebyen Calais. En håndfull biler kjørte av fergen, og havnepersonell sier at det ikke er ventet at det vil bli trykk av reisende før utpå morgenen onsdag.

Frankrike godtok tirsdag at grensen skulle åpnes igjen for franskmenn og utlendinger, men bare dersom de kunne legge fram bevis for en negativ koronaprøve.

Transportminister Jean-Baptiste Djebarri bekreftet at både flytrafikk, ferger og Eurostar-togene vil gå igjen onsdag.