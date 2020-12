Bakgrunnen var en mistanke om at et angrep med eksplosiver var under planlegging, ifølge en talsmann for påtalemyndigheten.

Rundt 190 politifolk deltok i aksjonen tidlig tirsdag morgen. De fant mannen som bor i leiligheten, men han er så langt ikke pågrepet. Etterforskningen pågår, og det er foreløpig ikke bekreftet om det var hold i mistanken om et planlagt angrep.