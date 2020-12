Navalnyj-saken: Russland kaller ambassadører inn på teppet

Ifølge Reuters, som viser til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria, er det snakk om sanksjoner tilknyttet den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

EU har innført sanksjoner mot høytstående russiske tjenestepersoner nære president Vladimir Putin over forgiftningen av Navalnyj.

Sverige, Tyskland og Frankrike er de tre landene hvor forskere ved laboratorier uavhengig av hverandre har slått fast at Navalnyj ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok i august i år.

Mandag ble det kjent at Navalnyj selv hadde lurt en av dem som er mistenkt for å ha stått bak forgiftningen, til å innrømme at FSB-agenter hadde forgiftet ham via underbuksene.